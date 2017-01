Dem Tabellenschlusslicht ASK Stoob sollen die Spieler davon laufen und Trainer Lorandt Schuller soll ohne Mannschaft in den beinharten Abstiegskampf gehen. Diese wilden Vermutungen machten zuletzt die Runde. Doch Obmann Hans Taschner weist diese entschlossen zurück:

„Der Initiator dieser Gerüchte sollte über seine hirngespinstigen und nicht der Tatsachen entsprechenden Aussagen nochmals überdenken. Der gesamte Verein wird alles daran setzen, um den ASK wieder dorthin zu bringen, wo er auch hingehört. Uns wird von diesem Vorhaben keiner abbringen, egal welch starker Gegenwind auch herrschen wird.“ Der Umbau des Teams ist zurzeit voll im Gange. Neben Rückkehrer Philipp Filz aus Altlengbach-Laabental wurde auch Louis Fir aus Loipersbach und das Brüderpaar Norbert (Wulkaprodersdorf) und Peter Nemeth (Schattendorf) verpflichtet.

Coach Lorandt Schuller ist aktiv mit dabei

Bereits am Montag der Vorwoche bat Trainer Lorandt Schuller seine Schützlinge zur ersten Trainingseinheit. Seine Kicker staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass ihr Betreuer alle Übungen mitmachte. Am Samstag ging es für den Stoober Tross dann in die Kraftkammer. „Die Spieler brauchen die Ausdauer und die Kraft, um die Klasse zu halten“, so Taschner.