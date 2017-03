Auf ein sehr erfolgreiches Wochenende kann Österreichs Eisprinzessin Miriam Ziegler mit ihrem Salzburger Partner Severin Kiefer zurückblicken. Beim Cup of Tyrol in Innsbruck konnte das Paar einen neuen Punkterekord einfahren.

Im Kurzprogramm steigerte sich sich Österreichs bestes Eiskunstlauf-Paar auf 60,7 Punkte und führte somit, bevor es in die Kür ging, vor dem russischen Paar Alisa Efimovo/Aleksandr Korovin, welches es auf 59,88 Punkte brachte.

Auch in der Kür gab es für die Konkurrenz dann nichts mehr zu holen. 110,82 weitere Punkte ergaben in der Gesamtabrechnung insgesamt einen Score von 171,52 und den überlegenen ersten Platz. „Wir freuen uns sehr, wieder einmal in Österreich an den Start gegangen zu sein und sind trotz kleiner Patzer sehr zufrieden mit unserer Leistung“, zog Miriam Ziegler nach dem ersten internationalen Titel ein positives Resümée.

Olympia-Ticket soll in Helsinki gelöst werden

Als nächster Bewerb steht nun die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Helsinki, die von 29. März bis 2. April ausgetragen wird, am Programm. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. „Wir werden uns jetzt in Berlin auf die WM vorbereiten. Der Fokus liegt vor allem auf dem Kurzprogramm. Das entscheidet, ob wir den Einzug ins Finale schaffen“, erklärt Ziegler.

Denn immerhin hat sich das Paar für die Wettkämpfe in Finnland hohe Ziele gesteckt. „Das Ziel ist ins Finale einzuziehen, um gleichzeitig den Olympiastartplatz für Österreich zu sichern.“ Das wäre ein weiterer Meilenstein in der Karriere der Stooberin und des Salzburgers.

Für Olympischen Spiele startete das Paar ein Crowdfunding-Projekt. Unter dem Motto „Von den Besten lernen für Pyeongchang“ sammelt das Duo Geld, um sich drei Trainingslehrgänge mit dem Vize-Europameister-Paar aus Deutschland Aljona Savchenko und Bruno Massot in Oberstdorf zu finanzieren. Auf der Homepage www.believeinyou.at kann gespendet werden. Benötigt wird ein Betrag von 8.500 Euro.