Am Samstag verbesserten sich die beiden mit einer soliden Kürleistung im Vergleich zum Kurzprogramm am Vortag noch um einen Platz (161,91 Punkte).

"Wir haben eine neue persönliche Bestleistung erzielt und gehen deshalb gestärkt in die Vorbereitung für die EM und WM 2017", freute sich Ziegler. Der Sieg ging mit 204,56 Punkten an die kanadischen Weltmeister Meagan Duhamel und Eric Radford.

Ergebnisse Eiskunstlauf-Grand-Prix in Sapporo (JPN) - Paar-Endstand nach Kurzprogramm und Kür: 1. Meagan Duhamel/Eric Radford (CAN) 204,56 Pkt. - 2. Cheng Peng/Yang Jin (CHN) 196,87 - 3. Xuehan Wang/Lei Wang (CHN) 185,32. Weiter: 6. Miriam Ziegler/Severin Kiefer (AUT) 161,91. 7 Paare am Start.