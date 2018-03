Beim SC Kroatisch Minihof lief der Herbstdurchgang alles andere als nach Wunsch. Denn mit lediglich einem Punkt Vorsprung auf Schlusslicht Sieggraben ist man akut abstiegsgefährdet. Ein Umstand, der jedoch Spielertrainer Daniel Pratl keine Sogenfalten auf die Stirn treibt: „Wir haben noch einige Runden um uns aus der Abstiegszone zu entfernen“.

Mit einem Punktezuwachs in der ersten Runde gegen SPG HRVATI soll der Grundstein für dieses Unterfangen gelegt werden. „Es ist enorm wichtig gut in die Rückrunde zu starten. Wenn uns das gelingt, können wir gegen jeden Gegner etwas mitnehmen“, analysiert der Trainer die Lage. Es sei laut Pratl auch wichtig, dass seine Truppe von schweren Verletzungen verschont bleibt. „Um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, brauche ich jeden meiner Spieler fit und in Topform. Daher hoffe ich, dass schwerere Verletzungen ausbleiben“, berichtet der Spielertrainer.

Pratl erwartet eine sehr intensive und kampfbetonte Rückrundensaison: „Da die Klasse immer ausgeglichener wird, erwarte ich eine harte Rückrunde, in der jeder Punkt entscheiden kann.“