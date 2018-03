Mit Jürgen Kornfeld, Christian Gschirtz, Peter Szücs, Anton Wiedenhofer und Dominik Heißler musste Draßmarkt-Trainer Wolfgang Bleier im Test gegen Pinkafeld auf fünf absolute Stützen verzichten. „Wir haben mit vier 16-Jährigen in der Startelf begonnen. Teilweise hatten die Burschen noch gar keine Einsätze in der Kampfmannschaft, das wirkt sich gegen einen Burgenlandligisten natürlich aus“, begründete Sektionsleiter Markus Wiedenhofer die 1:11-Niederlage gegen Pinkafeld.

Für die Draßmarkter kommt die erneute wetterbedingte Absage so gesehen nicht ungelegen. Obwohl gerade das Wetter zu den Verletzungsproblemen beitrug. Die beiden Stammspieler Peter Szücs und Christian Gschirtz zogen sich ihre Knöchelverletzungen nämlich bei einem Training in der Ritzinger Indoorhalle - in die man aufgrund der tiefen Temperaturen auswich - zu. „Das kann überall passieren“, schwächte Wiedenhofer ab. Die genaue Diagnose steht aber bei beiden noch aus.

Auch sonst wird der Start für die Draßmarkter nicht einfach. Egal wann dieser sein wird. „Wir haben in der ersten Runde drei Gesperrte, das allein reicht schon und ist demnach schwer genug“, so Wiedenhofer.