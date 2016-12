Schon im Sommer hatte Horitschon-Coach Christoph Mandl ein Auge auf Lukas Weninger geworfen. Der junge Offensivspieler hatte eine starke Saison beim SC Oberpullendorf in der 2. Liga Mitte absolviert und strebte nach „Höherem“. Nach einem Probetraining beim ASK Ebreichsdorf wurde Weninger vom Regionalligisten auch in den Kader aufgenommen.

Ein halbes Jahr später war das Abenteuer Regionalliga nach dem Abgang von Trainer Goran Djuricin auch schon wieder beendet. Das Vertrauen zwischen dem Angreifer und Djuricin-Nachfolger Amir Bradaric war einfach nicht gegeben. Daher suchte der Ex-Oberpullendorfer den Kontakt zum ASK Horitschon. Nach Gesprächen mit der sportlichen Leitung entschied sich Weninger, der auch ein Angebot vom Ligakonkurrenten aus Leithaprodersdorf vorliegen hatte, für einen Wechsel in die Rotweingemeinde. „Wir waren gar nicht mehr auf der Suche nach weiteren Spielern. Ich freue mich aber, dass der Transfer, mit etwas Verspätung, doch noch über die Bühne ging“, so Trainer Mandl. „Lukas machte in den Gesprächen einen guten Eindruck. Er ist sehr ehrgeizig und will sich der Herausforderung stellen, sich einen Stammplatz bei uns zu erkämpfen.“ Das Transferprogramm des Tabellendritten ist damit abgeschlossen. Für die „Erste“ und Reserve stehen 32 Spieler zur Verfügung.