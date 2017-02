Bereits zu Beginn dieses Jahres ließ SCU-Obmann Andreas „Rosko“ Rozsenich wissen, dass er aus privaten Gründen sein Amt nicht länger bekleiden könne. Somit wurde eine Generalversammlung notwendig, bei der ein neuer SCU-Vorstand gewählt wurde.

Mit Paul Milanovits und Michael Arthofer, die Rozsenich schon als Obmann-Stellvertreter unterstützten, sowie Manfred Grath jun., der als Ordnerobmann agierte, übernahm ein Trio die Vereinsagenden.

Rozsenich bleibt dem Verein, wie er angekündigt hatte, als Sektionsleiter und Spieler der U23-Mannschaft erhalten. „Es freut mich natürlich sehr, dass „Rosko“ uns im Vorstand erhalten bleibt. Für uns war es die beste Lösung, den Posten des Obmannes dreifach zu besetzen“, steht Paul Milanovits zum neuen Vereinskonstrukt.

Für die Rückrunde schon gut gerüstet

Vor dem Zusammentreffen der Funktionäre bestritt der SCU am Samstag ein Testspiel gegen den 1. Klasse Mitte-Verein aus Neckenmarkt, das man mit 5:3 gewinnen konnte. „Unsere zwei Neuen Janos Heinczinger und Bence Vadasz haben sich schon sehr gut in die Mannschaft eingefügt. Janos ist mit seiner Erfahrung genau der Spieler, den was wir schon länger gesucht haben“, so Milanovits.