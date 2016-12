Lange Zeit war es verdächtig ruhig beim Tabellenzweiten aus Kobersdorf. Nun, kurz vor Weihnachten, wurden aber drei Transferaktivitäten preisgegeben. Die beiden Offensivkräfte Kristijan Bokanovic und Nikoloz Nikolaishvili wurden abgegeben und Mittelfeldmann Milos Banjac aus der 2. Liga Nord von St. Georgen geholt. „Ich kenne Milos gut und er passt zu 100 Prozent zu uns“, ist sich Coach Giorgi Bidzinashvili sicher. Banjac ist übrigens kein Unbekannter in Kobersdorf.

Bereits in der Saison 2014/2015 schnürte der Edeltechniker für ein halbes Jahr seine Schuhsenkel für die Waldquelle-Gemeinde. Die Transfertätigkeiten sind beim Aufstiegsaspiranten aber damit noch nicht abgeschlossen. Ein echter Torjäger soll noch den Weg in die Schlossspiele-Region finden. Im Aufstiegskampf - es wird in dieser Spielzeit zwei Aufsteiger in die 2. Liga Mitte geben - haben die Kobersdorfer eine sehr gute Ausgangslage.

„Wir müssen mehr für unser Ziel investieren“

Für Bidzinashvili ist klar, welche Rolle sein Team im Frühjahr einnehmen wird: „Wir sind nun die Gejagten und müssen 10 bis 20 Prozent mehr investieren, um unser Ziel erreichen zu können.“ Wenn man den ehrgeizigen Betreuer näher kennt, weiß man, dass das Ziel der Aufstieg ist. „Für mich gibt es nur diese Option, um auf eine erfolgreiche Saison zurückzublicken. Das gilt allerdings nicht für die Mannschaft, denn sie soll ohne Druck ihr volles Leistungspotenzial abrufen.“