So hatte man sich das in Ritzing mit Sicherheit nicht vorgestellt. Nach dem gelungenen Start ins Frühjahr machte sich die Mannschaft gegen eine stark aufspielende Vienna-Truppe selbst viel kaputt.

„Man kann verlieren, aber nicht so“

In Ritzing sprach man von einem rabenschwarzen Tag, aber die Art und Weise, wie sich die Mannschaft ihrem Schicksal ergab, sorgt gewaltig für Unruhe. „Es war eine inferiore Leistung, auch der Wind hat mitgespielt und vielleicht wurde der Gegner unterschätzt, aber dass man sich am Ende so überfahren lässt, das darf nicht passieren“, war Manager Robert Hochstaffl auch zwei Tage nach dem Spiel noch erzürnt. „Darüber werden wir am Dienstag (nach Redaktionsschluss, Anm.) noch ausführlich sprechen!“

Trainer Stefan Rapp ortete Mängel in jeder Hinsicht, besonders das Fehlen von Einsatz und Leidenschaft störte den Trainer. „Wir werden das Spiel genau aufarbeiten, ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft.“