22 Vereinsvertreter wurden in der Vorwoche beim Straf- und Meldeausschuss (STRUMA) des Burgenländischen Fußballverbandes vorstellig. Der Vorwurf: Ihre Trainer waren mit einer nicht ausreichenden Qualifikation (siehe unten) aktiv.

Auch in diesem Jahr wurde – wie auch schon in der Vergangenheit – geprüft und danach angezeigt. Wer angezeigt hat, ist unbestätigt. Fakt ist aber, wie Sportreferent Manfred Luisser gegenüber der BVZ betont: „Wir hegen keine böswilligen Absichten gegenüber den Klubs, aber es gibt seitens des ÖFB Bestimmungen, die wir als Verband verpflichtend kontrollieren müssen.“

1. Klasse Mitte-Klubs müssen Strafe zahlen

Im Bezirk Oberpullendorf wurden Kroatisch Geresdorf, HRVATI, Kroatisch Minihof, Nikitsch, Rattersdorf, Stoob und Tschurndorf-Kalkgruben angezeigt. „In der Regel wird angezeigt, wenn eine Unregelmäßigkeit beim Verein auffällt. Danach wird ein Verfahren eingeleitet“, so Luisser weiter. Die Verfahren gegen Kroatisch Geresdorf und Rattersdorf wurden aber bereits eingestellt. Der Fall HRVATI wurde vertagt. „Ich mache Ende Jänner 2017 meinen Fortbildungskurs“, informiert der bei HRVATI gemeldete Trainer Rudi Berlakovich.

„Wenn sich der jeweilige Trainer gerade in der Ausbildung befindet oder diese in absehbarer Zeit abschließen wird, sehen wir von einer Strafe ab und zeigen uns kulant“, so Luisser. Seitens einiger Klubs stießen die Anzeigen und die damit verbundenen Strafen auf wenig Verständnis. Kroatisch Minihof-Obmann Gerhard Kornfeind begründet seinen Unmut: „Wir haben vor dem Beginn der Meisterschaft mit Günther Svarc – er besitzt alle notwendigen Lizenzen – ordnungsgemäß unseren Trainer beim BFV bekanntgegeben. In den ersten Runden war auch Svarc im Online-Spielbericht angeführt, ehe danach aus unerklärlichen Gründen unser Spielertrainer Daniel Pratl angeführt wurde. Wir hätten uns erhofft, dass uns der Verband darauf aufmerksam gemacht hätte und nicht erst nach der letzten Runde. Na dann, gute Nacht bei diesem Service. Wir haben bereits Einspruch gegen diesen Beschluss erhoben.“

Auch beim Ortsnachbarn Nikitsch schlägt man in dieselbe Kerbe: „Ich finde die Vorgehensweise des BFV nicht korrekt. Es hätte uns zumindest jemand informieren können, dass bei unserem Trainer Wolfgang Buranits noch der Fortbildungskurs ausständig ist“, seufzt Obmann Johann Balogh. In Stoob sieht die Lage anders aus: „Wir haben die Strafe bewusst in Kauf genommen, auch weil wir ehrlich sein wollten. Ein Trainer sollte ausgebildet sein, aber ich würde es begrüßen, wenn die Richtlinien in den unteren Klassen etwas flexibler wären“, teilt Obmann Hans Taschner mit.

Tschurndorfs Marcel Geissler: „Andere Teams melden einfach Trainer an, die mit dem Verein gar nichts zu tun haben, um sich die Strafen zu ersparen. Da sollte der Verband auch rigoros durchgreifen.“