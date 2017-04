In sportlicher Hinsicht läuft es bei Aufsteiger Kroatisch Geresdorf fabelhaft. Mit dem 3:1-Heimsieg im Topspiel gegen Nikitsch hievte man sich auf den zweiten Rang. Umso überraschender kommt für alle Szenekenner der Abgang von Erfolgscoach Andras Sziffer. Zum Hintergrund dieser Entscheidung äußert sich Obmann Alexius Biricz wie folgt: „Leider hielt sich Andras nicht an die Vereinbarung, unsere jungen einheimischen Spieler zu forcieren.“

Die Vereinsverantwortlichen reagierten rasch und bestellten Erwin Krizmanits und Angreifer Peter Nemeth zum neuen Trainerduo. „Das Engagement von Peter und mir ist jetzt mal bis Saisonende anberaumt. Peter übernimmt die Trainingsgeschicke und ich unterstütze ihn von der Bank aus. Der Klub ist zudem auf der Suche nach einem neuen Betreuer für die kommende Spielzeit“, erklärt Krizmanits.

Das System wird an die Spieler angepasst

In taktischen Bereich möchte der neue Betreuerstab das Rad nicht neu erfinden. „Wir passen weiterhin das spielerische Konzept an die Mittel und das Können unserer Spieler an. Wir wollen unseren Kickern nicht ein System aufzwingen“, erörtert Krizmanits abschließend.