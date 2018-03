Die Zeit des Geheimhaltens ist vorbei. Der Steinberger Florian Janits gab am vergangenen Wochenende bekannt, dass er in der kommenden Saison an der GT4 European Series teilnehmen wird. Der Steinberger bildet gemeinsam mit Jakob Schober, den er schon seit gemeinsamen Kart-Tagen kennt, das Fahrerteam von Lechner Racing.

Angesprochen auf die anstehenden Aufgaben in der GT4-Serie gerät Janits ins Schwärmen: „Eine hochklassige Serie, die sich zuletzt enorm entwickelt hat. Das Fahrerfeld ist mit 47 Autos komplett voll. Es sind auch richtig gute Hersteller wie etwa BMW, Audi, Porsche und Chevrolet wieder eingestiegen.“ Janits will sich mit guten Leistungen in der größten Nachwuchsserie für höhere Aufgaben empfehlen.

Tüfteln am perfekten Auto

Derzeit wird allerdings noch am perfekten Auto für das erste Rennwochenende vom 6. bis 8. April in Zolder getüftelt. In der Vorwoche war das Team auch schon zu ersten Testfahrten in Belgien. „Es war eigentlich nicht mehr als ein erstes Roll-Out. Wir stehen erst am Anfang“, so Janits. Das soll sich bis April ändern, denn wer Janits kennt, weiß, dass er hohe Ziele verfolgt. „Fünf bis sieben Teams werden um den Titel fahren. Da wollen wir dabei sein. Jakob und ich sind beide sehr schnelle Fahrer“, geht Janits optimistisch an die Sache heran.