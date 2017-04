Nicht nur am vergangenen Sonntag musste sich der ASK Hirm nach einem soliden Herbstdurchgang, den man als Tabellenfünfter abschloss, geschlagen geben. Denn in den bestrittenen sechs Spielen im Frühjahr konnte man nur einmal gewinnen und musste gleich 24 Gegentore hinnehmen. Grund dafür ist aber nicht nur, dass sich Einser-Goalie Thomas Zvonarits im Derby gegen Bad Sauerbrunns 1b verletzte. Denn Hirms Sektionsleiter Rudolf Scharnitz findet auch, dass die Leidenschaft und das Feuer, die im Herbst noch vorhanden waren, auf einmal wie weggeblasen seien.

Weiters verkündete Scharnitz, dass er mit Ende der Saison 2016/17 sein Vorstandsamt aufgeben wird und somit dem ASK Hirm nur mehr die letzten acht Spiele zur Verfügung steht. „Ich bin mittlerweile 65 Jahre alt und habe von der Landesliga bis zur 2. Klasse alle Höhen und Tiefen miterlebt. Irgendwann ist alles vorbei und für mich ist diese Zeit jetzt gekommen.“