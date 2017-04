Bereits zum 14. Mal veranstaltete der LC Horitschon mit Obmann Gerhard Aminger an der Spitze den Straßenlauf. Dabei können sich die Läufer jedes Jahr auf das besondere Ambiente in den Horitschoner Weingärten freuen, was immer mehr Laufbegeisterte anlockt.

Nach 139 Teilnehmern/TeilnehmerInnen im vergangenen Jahr konnten Aminger und Co. heuer 153 Sportler und Sportlerinnen begrüßen und damit einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. Diese konnten sich über ein optimales Laufwetter freuen und zeigten auch starke Leistungen.

Romed Rauth, Ehemann von Natalia Steiger-Rauth, bewies einmal mehr, dass er zur burgenländischen Laufspitze gehört. Rauth sicherte sich mit einer Zeit von 19:42 Minuten den Tagessieg. „Ich freue mich sehr, dass heuer wieder mehr Läufer gekommen sind. Das bedeutet, dass wir eine gute Arbeit machen. Bis auf den Wind war das Wetter optimal. Romed war eine Klasse für sich“, so Obmann Gerhard Aminger nach der Veranstaltung. Mit einem derartigen „Rückenwind“ steht wohl der 15. Auflage nichts im Wege.

Alle Ergebnisse des 14. Horitschoner Straßenlaufs sehen Sie auf www.lc-horitschon.at