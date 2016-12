Beim 15. Ost-Cup der Shotokan Karate Do International Austrian Federation in Feldkirchen bei Graz waren insgesamt 52 Karatekas am Start. Dieses Event ist ein Vergleichswettbewerb der Bundesländer Wien, Niederösterreich, Steiermark und Burgenland. Daher nutzten auch 14 Karatekas aus Oberpullendorf die Möglichkeit, an diesem Vergleich teilzunehmen.

Die Ausbeute kann sich mehr als sehen lassen: viermal Gold, achtmal Silber und dreimal Bronze konnte ins Mittelburgenland geholt werden. Über Gold durften sich Inas Hercegovac (Knaben B), Jacqueline Gamauf-Harambasic (Erwachsene B), Cornelia Pastorek (Senioren) und die Mannschaft David Lovas/Alexander-Remy Patulea/Inas Hercegovac (Kinder) freuen. „Ich bin sehr stolz auf meine Schüler und mit der Qualität ihrer Leistungen auch abseits der Medaillen sehr zufrieden“, meinte Obmann und Trainer Herbert Schmall nach dem Bewerb.