Eine große Ehre wurde Alexander-Remy Patulea vom Union Shotokan Karate Do Oberpullendorf zuteil. Wie schon im Vorjahr wurde die Nachwuchshoffnung in den Kader des österreichischen Nationalteams der SKIAF für das Turnier des Karate Dojo Kiyomasa in Neuburg/Donau berufen.

Und wie im vergangenen Jahr war der Schützling von Oberpullendorfs Trainer-Obmann Herbert Schmall auf den Punkt bei voller Leistungsfähigkeit angelangt. In der Vorrunde glänzte Patulea mit einer bärenstarken Performance und sicherte sich mit dem Vorrundensieg den Einzug in das Finale der besten vier in der stark besetzten Kategorie Kata 11 bis 14 Jahr, 5. bis 1. Kyu (Blau- bis Braungurt). Damit war, wie schon im Vorjahr als das mittelburgenländische Talent noch in der Kategorie bis Grüngurt an den Start ging, der Sieg bei diesem prestigeträchtigen Event mit Karatekas aus Deutschland, der Schweiz und Österreich möglich.

Auch im Finale lief es lange Zeit sehr gut, doch dann passierte ein folgenschwerer Fehler. „Alexander hat einen Kampfschrei vergessen, der ihm schlussendlich die Medaille kostete“, erklärt Trainer Herbert Schmall. „Es ist ein bisschen schade um die Medaille, die zum Greifen war, aber ich bin sehr stolz auf seine gezeigte Leistung.“