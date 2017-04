In der vergangenen Saison lief es beim SKK Steinberg gar nicht „rund“. Die Mannschaft belegte den letzten Platz in der 2. Bundesliga. „Der Abstieg hat im Verein aber wieder für frischen Wind gesorgt“, blickt Kapitän Josef Hauser zurück. Mit Paul Wohlmuth und Florian Janits angelte man sich die notwendigen Verstärkungen, um im Titelkampf der Landesliga mitmischen zu können.

Im Herbst setzte es nur eine Niederlage gegen Siegendorf. Damit wurde der Grundstein für eine spannende Rückrunde gelegt. In Runde eins kam es gleich zum Showdown gegen den direkten Konkurrenten aus Schlaining. Dabei holten Flo Janits und Co. einen knappen 3326:3318-Erfolg. Dieser beflügelte die Mannschaft so, dass bis heute (Anm.: eine Runde vor Schluss) kein Spiel mehr verloren ging und gleichzeitig der Meistertitel vorzeitig gesichert wurde.

Nun geht es am 13. Mai in der Relegation gegen Polizei Wien, KSK Oberkärnten sowie gegen den Meister der niederösterreichischen Landesliga und dem Vorletzten der 2. Bundesliga Ost (beide noch offen) um die Startplätze für die kommende 2. Bundesliga.