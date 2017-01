Die erste Runde der Frühjahrsmeisterschaft verlief nicht für alle unsere Bundesligavereine nach Wunsch. Nur der Herbstmeister der Bundesliga Ost, Ritzing, und Großwarasdorf konnten Siege für sich verbuchen. Für Kleinwarasdorf setzte es in Orth an der Donau eine 2:6-Niederlage.

„Orth ist in unserer momentanen Verfassung nicht in Reichweite“, zog Spieler Christian Pinter ein erstes Resümee. In Runde zwei treffen Pinter und Co. daheim auf Leoben. „Jetzt kommt das erste Endspiel für uns. Es sind nun endlich alle Spieler an Bord. Wir müssen gewinnen.“

In der Bundesliga Ost holten die Großwarasdorfer wichtige Punkte gegen den Tabellenvierten KSK Wiener Neustadt. Matchwinner der Begegnung war der Sportliche Leiter Franz Csenar höchstpersönlich. Im letzten Durchgang behielt er gegen die Nummer eins der Niederösterreicher, Ovidiu Suhane, die Nerven und holte den entscheidenden Mannschaftspunkt. „Dieser Sieg war lebensnotwendig“, meinte ein sehr glücklicher Franz Csenar nach dem Spiel.