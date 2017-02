Am Samstag geht es für den SKC Kleinwarasdorf zum ersten Mal sprichwörtlich „um die Wurst“. Christian Pinter und Co. möchten den Klassenerhalt schaffen dazu muss man zuhause gegen den Tabellenletzten Mistelbach voll abräumen.

„Der Klassenerhalt ist momentan das oberste Gebot für uns. Aufgrund der vielen Ausfälle im Herbst stehen wir da unten. Wir sind aber kein Abstiegskandidat. Jetzt sind alle wieder fit. Wir wollen in der Superliga bleiben. Daher ist ein Sieg Pflicht. Ich gehe von nichts anderem aus“, beschreibt Spieler Martin Janits die momentane Situation im Verein und die bevorstehende Aufgabe gegen den Tabellenletzten aus Mistelbach.

„Wir sollten gewinnen, um die weiße Weste nicht zu verlieren."Oskar Schmidt

In der 1. Bundesliga Ost schaut die Lage für Ritzing ganz anders aus. Hier stehen die Zeichen auf Aufstieg in die Superliga. Roman Gerdenitsch und Co. treffen am Samstag im Burgenland-Derby auf Schlaining. Mit einem Sieg im Heimspiel rückt man dem Titel wieder ein Stück näher.

„Wir sollten gewinnen, um die weiße Weste nicht zu verlieren. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich den Titel zu fixieren, um nicht am Schluss noch zittern zu müssen. Immerhin sind uns die Loisdorfer noch auf den Fersen.“, gibt Ritzings Oskar Schmidt die Marschroute vor.