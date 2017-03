Am Samstag fand mit dem Celtic Warrior eine der härtesten Laufveranstaltungen des Landes statt. An den Start gingen auch der Steinberger Rene Baumgartner und der Dörfler Jürgen Hatz. Beide nahmen die 15-Kilometer-Distanz in Angriff.

Bei diesem Lauf müssen die Teilnehmer natürliche Hindernisse wie Bäche, Brücken und Wasserauffangbecken sowie künstliche Barrieren wie Strohballen, Holzwände oder Reifen überqueren. Außerdem treffen die Athleten auf Aufgaben, welche ihre körperliche und mentale Kraft fordern, wie zum Beispiel das Sandsackschleppen.

Auf ihrem 15 Kilometer langen Parcours warteten 50 solcher Hindernisse auf die beiden Mittelburgenländer. Jürgen Hatz wurde allerdings schon eine der ersten Hürden zum Verhängnis. Der Dörfler zog sich einen Bruch des Fersenbeins zu und beendete den Tag somit, anstatt im Ziel, in der Ambulanz.

Rene Baumgartner legte die 15 Kilometer in 2:37:43 Stunden zurück und landete damit auf Rang 31. „Das war mit Abstand der härteste Lauf, den ich je absolviert habe. Von Start bis Ziel waren nur Hindernisse. Heute spüre ich jeden einzelnen Muskel und Knochen meines Körpers“, meinte Baumgartner einen Tag nach der Veranstaltung.