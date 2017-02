Beim Viertplatzierten der 2. Liga Mitte, dem SC Lockenhaus, gibt es Neuigkeiten im Betreuer- und Trainerteam zu vermelden. Den im Winter scheidenden, langjährigen Co-Trainer Willi Beiglböck wird nun der 64-jährige, lange in Forchtenstein lebende Manfred Köck beerben.

„Ein Top-Mann und ein Fußballnarr wie man es sich vorstellt“, so Sektionsleiter Johann Rubendunst. Köck, der seit zwei Jahren in Lockenhaus wohnhaft ist, war unter anderem beim SV Forchtenstein, ASK Hirm, beim SV Loipersbach und beim SV Antau als Trainer tätig. Außerdem war der ehemalige Goalgetter schon als Nachwuchstrainer beim SV Mattersburg engagiert und auch als „Co“ im Einsatz: Und zwar unterstützte er den damaligen Marz-Coach Josef Kühbauer. Nun ist er Lockenhaus-Chefcoach Gerhard Pichler unterstellt und wird zweifellos sein Fachwissen einbringen.

Obmann Gager wird sein Amt übergeben

Auch bei der Vereinsleitung wird sich etwas tun. „Nach 13 Jahren ist es einfach an der Zeit, dass jemand anderer übernimmt“, so Lockenhaus‘ (Noch-)Obmann Thomas Gager. Seit 2004 leitet er den SCL, doch im Juni wird nun aber Schluss sein. Wer Lockenhaus-Chef wird, steht derzeit noch nicht fest.