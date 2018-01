„Eigentlich war unser Antreten nur geplant, um den SV Neuberg zu unterstützen, aber aufgrund des Erfolgs beim Raiffeisencup mussten wir unsere Zielsetzung ändern“, erklärte Hrvati-Spielertrainer Mario Bintinger.

Das Ziel hieß fortan: „Erfahrungen sammeln und sich an die größere Halle und das Tempo gewöhnen“ - alles für einen möglichen Start beim BFV-Hallenmasters.

Die Bintinger-Jungs zeigten sich dann auch von der (viel) größeren Halle und besonders von der harten Spielweise beim McDonalds-Turnier beeindruckt. „Das Tempo war viel höher als in Oberpullendorf, auch die Schiedsrichter haben für meinen Geschmack viel zu viel durchgehen lassen“, zeigte sich Bintinger irritiert.

Überraschender Punkt im Auftaktspiel

Mit der Leistung seiner Mannschaft zeigte sich Bintinger hingegen zufrieden. Obwohl man drei Spieler wegen Krankheit und Legionär Andras Pantos, der beim Silvester-Cup in Szombathely mitspielte, vorgeben musste und obwohl es die Auslosung nicht gut mit dem 1. Klasse-Verein meinte.

Mit BVZ Burgenlandligist Neuberg, 2. Liga Süd-Klub Güssing und Kirchfidisch war man in der nominell sicher stärkeren Gruppe gelandet. Dies sollte auch der Turnierverlauf zeigen, denn Güssing und Neuberg trafen auch im Finale aufeinander.

Im ersten Gruppenspiel gegen Favorit Neuberg konnte die Bintinger-Truppe mit 1:0 in Führung gehen, diese konnte auch lange gehalten werden, ehe ein umstrittener Gegentreffer für die Punkteteilung sorgte.

Im zweiten Gruppenspiel gegen Güssing lief es nicht so gut. Die Mannen um Kapitän Igor Sklec gerieten durch Eigenfehler schnell mit 0:2 in Rückstand, dieser konnte nicht mehr aufgeholt werden. Am Ende verlor man gegen den späteren Gruppensieger mit 2:5.

Derzeit noch am „Schleuderstuhl“

Im letzten Gruppenspiel gegen Kirchfidisch ging es nur noch um die „Goldene Ananas“. Da Neuberg und Güssing im direkten Duell ein Unentschieden für den Aufstieg beider ins Halbfinale reichte und das Spiel auch 1:1 endete, mutierte das Antreten gegen den 2. Klasse Süd B-Verein zum Freundschaftsspiel. Auch im dritten Spiel geriet man rasch in Rückstand, ehe die Aufholjagd - aufgrund einiger vergebener Chancen auf den Ausgleich - bei 3:4 endete.

Somit beendete man die Gruppenphase mit einem Punkt auf Rang vier. „Im Großen und Ganzen war der Auftritt der Mannschaft mehr als in Ordnung. Jetzt heißt es warten, ob es sich für ein Antreten beim BFV-Masters ausgeht“, resümierte Bintinger.

Mit den 72 Punkten für den Sieg beim Raiffeisencup liegt die SPG Hrvati derzeit auf Rang sieben der Masters-Punktewertung, wären damit so wie der ASK Horitschon, der mit 78 Punkten einen Platz davor liegt, für das BFV-Hallenmasters am 13. Jänner in Oberwart qualifiziert.

Das Teilnehmerfeld steht am späten Abend des 6. Jänner fest, da an diesem Tag mit den Turnieren des SV Kirchfidisch und dem Rosalienpokal des SV Forchtenstein (mit dem ASK Kaisersdorf) die letzten beiden Qualifikationsturniere für das Masters über die Bühne gehen.