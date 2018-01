Riesenerfolg für den Oberpullendorfer Philipp Patzelt auf der dritten Station der österreichweiten Nachwuchs-Superliga. Patzelt holte in Gruppe eins den zweiten Platz und damit das beste Ergebnis eines burgenländischen männlichen Nachwuchsspielers, das jemals erreicht wurde.

„Ich kann es gar nicht glauben, was Philipp gemacht hat. Ich bin sehr stolz auf ihn“, rang Trainer Balazs Molnar nach dem sensationellen Erfolg seines Schützlings um Worte. Patzelt zog am Samstag mit vier Siegen und zwei Niederlagen als Gruppendritter ins Viertelfinale ein.

Mit zwei überraschend ungefährdeten 4:1-Erfolgen stand der Oberpullendorfer plötzlich im Finale, in dem er dem Oberösterreicher Thomas Grininger mit 1:4 unterlag. „So ein Ergebnis war wirklich nicht zu erwarten“, freute sich der Bundesliga-Spieler nach dem größten Erfolg seiner jungen Laufbahn.

In der Gruppe der stärksten Damen war Patzelts Teamkollegin Lena Palatin am Start. Auch sie erreichte souverän das Viertelfinale. Als Gruppenzweite ging sie als Favoritin in ihr Duell mit Sofia Lu Chen, doch die stark spielende Niederösterreicherin setzte sich in einer Partie, deren Ausgang lange Zeit völlig offen war, mit 4:2 durch.

Zum ersten Mal auf Top-Ebene im Einsatz war Nino Tajmel. Der „Rookie“ des TTC Oberpullendorf beendete den U13-Einsteigerbewerb mit fünf Siegen und fünf Niederlagen auf Rang 14.