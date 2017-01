Der Vorstand und die Spieler des ASV Pöttsching beschlossen vergangene Woche einstimmig, sich vom defensiven Mittelfeldmann Marko Svagelj, der zu Beginn der Saison vom aufgelösten Nachbarn SC Wiesen kam, und von Torjäger Robert Rumenjak, der in der Hinrunde neun Tore für den Tabellenvorletzten erzielen konnte, zu trennen.

Als Hauptgrund für dieses Vorgehen nannte die Beteiligten die schlechte Ausgangslage vor der Rückrunde. Und da man sehr gute Eigenbauspieler in den eigenen Reihen habe, sah man es nicht als notwendig an, die beiden Kroaten weiter zu beschäftigen. „Da unsere Mannschaft den Start in die Hinrunde verschlafen hat, unser U23-Team jedoch Herbstmeister geworden ist, haben wir uns dazu entschlossen, unsere Youngsters dafür zu belohnen. Daher werden wir ihnen im Frühjahr vermehrt Kampfmannschaftserfahrungen zukommen lassen“, so der optimistisch gestimmte Nachwuchsleiter Markus Matouschowsky.

Erstes Testspiel unter Neo-Coach war positiv

Ihr Können konnten die jungen Talente unter dem neuen Trainer Antal Varga bereits am vergangenen Sonntag unter Beweis stellen. Den Probegalopp gegen Oslip (2. Klasse Nord) gewann der Tabellenvorletzte klar mit 7:3.