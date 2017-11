Am Format hat sich auch heuer nicht geändert. Wie im Jahr 2015 eingeführt, werden am Samstag, den 2. Dezember und am Sonntag, den 3. Dezember jeweils acht Kampfmannschaften in der Sporthalle Kurz separat um Punkte für das BFV-Hallenmasters kämpfen.

Aber das Samstag-Turnier ist um eine Attraktion reicher. Regionalligist SC/ESV Parndorf gibt sich in Oberpullendorf die Ehre und nimmt gleich sein Fohlenteam mit.

Vier Burgenlandligisten fordern Parndorf

Spaziergang ist für die Truppe von Paul Hafner allerdings keiner zu erwarten. Neben der eigenen „Zweier“ sind mit Horitschon, Deutschkreutz und Bad Sauerbrunn drei weitere Burgenlandligisten am Start. Und auch die „Underdogs“ aus Kirchschlag, Oberpullendorf und die jungen Wilden aus Wiener Neustadt rechnen sich durchaus Chancen auf das Semifinale aus. „Es war nicht leicht, aber wir sind froh, dass wir ein so starkes Teilnehmerfeld auf die Beine stellen konnten. Da spreche ich aber auch vom Sonntag“, ist Organisator Didi Heger zufrieden. Am angesprochenen Sonntag kommt es zu den Duellen zwischen Teams aus der 1. und 2. Klasse Mitte, sowie der U23-Mannschaft aus Oberpullendorf. Jede Menge spannende Derbys sind somit garantiert.

Turnier der Akademien im Rahmenprogramm

Die Kampfmannschaftsturniere starten jeweils um 13 Uhr. Zuvor zeigen an beiden Tagen die Nachwuchstalente ihr Können. Am Samstag treffen die U15-Kicker von Rapid Wien, Austria Wien, Sturm Graz, dem Burgenland und eine U16-Bezirksauswahl von Oberpullendorf aufeinander. Am Sonntag bestreiten acht U10-Truppen ein Turnier. „Der Nachwuchs ist uns ganz wichtig. Vielleicht kommen ein paar Leute schon zu den Finalspielen der Kinder“, erhofft sich Heger eine gute Kulisse für die Jungkicker.