BVZ: Das angesetzte Spiel bei Rapid II wurde bekanntlich abgesagt und die Konkurrenz konnte voll punkten. Die Partie wird erst 2017 nachgetragen. Wir schwer ist es, untätig zusehen zu müssen, wie der Vorsprung auf die gefährlichsten Ostliga-Gegner schmilzt?

Mario Sara: Es wäre natürlich allen lieber gewesen, wenn das Spiel gegen die Rapi Amateure stattgefunden hätte. Aufgrund der ungeraden Anzahl an Mannschaften in der Ostliga hätten wir aber sowieso jetzt im Herbst ein Spiel weniger als die anderen Teams gehabt.

Wie schätzen Sie die Herbstsaison Ihres Teams ein?

Sara: Ich glaube, wir dürfen nicht unzufrieden sein. Zehn Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber und wir konnten auch in vielen Partien unsere Leistung abrufen. Natürlich ärgert uns die eine Niederlage ausgerechnet zuhause gegen Parndorf. Das Gute ist auch, dass es noch Punkte gibt, die wir verbessern können.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihren eigenen Leistungen im Herbst?

Sara: Im Großen und Ganzen bin ich mit mir selbst zufrieden. Ich konnte wieder das eine oder andere Tor erzielen und somit der Mannschaft helfen. Auch sonst konnte ich in einigen Matches eine Leistung zeigen, wie ich sie mir selbst vorstelle.

Ist es ein Vorteil, dass ihr im Frühjahr zwei Spiele mehr als die Konkurrenz habt?

Sara: Das ist schwer zu sagen. Wenn wir die beiden Spiele im Frühjahr gewinnen, ist es ein Vorteil. Schade ist es, weil wir gut in Schuss waren und die Chance auf einen Sieg groß gewesen wäre. Vielleicht ist es aber auch ein Vorteil, im Gegensatz zur Vienna schon mit einem Pflichtspiel in den Beinen in das Spitzenspiel zuhause gehen zu können. Wir brauchen aber in jedem Fall ein gutes Frühjahr, damit wir um den Meistertitel mitreden können.

Wie groß ist die Chance auf den Titel tatsächlich?

Sara: Die Chance ist groß, wenn wir so auftreten wie im Herbst. Durch die derzeitige Situation rutscht in der Tabelle wieder alles zusammen. Die Konkurrenz wird im Winter sicher versuchen, noch stärker zu werden. Wir dürfen nicht nachlassen.

Wer sind für Sie die größten Konkurrenten im Frühjahr?

Sara: Wenn es um den Aufstieg geht, dann ist natürlich die Vienna Konkurrent Nummer eins. Um den Titel können sicher auch noch die Austria Amateure, die eine sensationelle Hinrunde spielten, ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

Interview: Michael Heger