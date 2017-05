Auch wenn die Ergebnisse es nicht ganz widerspiegeln, sind die Leistungen der Ritzinger seit dem Katastrophen-Spiel beim Wiener Sportklub wieder mehr als ansprechend.

Die Verletztenliste wird immer länger

Doch nun kommen neue Probleme auf Trainer Didi Heger zu. Mit Lazar Aizenpreisz, der schon in Amstetten zusehen musste, und Nihad Hadzikic, der sich im letzten Spiel am Knie verletzte, stehen zwei weitere Spieler des ohnehin schon sehr dünnen Kaders für das Derby in Parndorf nicht zur Verfügung.

Aus dem prall gefüllten Lazarett kommt kein Spieler zurück. Tomas Jun trainierte zwar bereits wieder mit der Mannschaft, für ihn kommt ein Einsatz aber zu früh. Philipp Plank befindet sich derzeit im Lauftraining, soll erst nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

„Ich erwarte ein schweres Spiel. Wir wollen Revanche für das 1:2 im Herbst nehmen. Wichtig wird sein, dass wir unsere Chancen wieder nutzen. Wir wollen Platz zwei absichern“, erklärte Trainer Didi Heger.