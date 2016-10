Schon in der Vorbereitung setzte Tomas Jun eine lästige Sehnenentzündung an der Fußsohle wochenlang außer Gefecht. Man bekam die Schmerzen mithilfe von Spezialbehandlungen in den Griff, sodass der Tscheche seiner Mannschaft helfen konnte. Die Schmerzen waren zwar immer wieder da, doch man wollte sich „irgendwie in die Winterpause retten“.

Comeback erst im nächsten Frühjahr

Nachdem die Verletzung aber wieder aufbrach, war eine Operation unumgänglich. „Das war die einzige Chance für ihn, wieder schmerzfrei spielen zu können. Das Gewebe war schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen“, erklärt Trainer Stefan Rapp die Gründe für die Operation. Jun wird nun einige Monate ausfallen und frühestens in der Vorbereitung auf das Frühjahr wieder dabei sein.

„Das wird ein schwieriger Weg zurück, weil der Kunstrasen dafür nicht gerade geeignet ist. Wir werden aber unser Bestes geben“, so Rapp. Geschafft hat man dieses Kunststück schon bei Mario Pollhammer. Nach der Innenbandverletzung im ersten Saisonspiel gegen die Vienna kehrte er fast in Rekordzeit zurück und bestritt in Traiskirchen sein zweites Spiel nach der Verletzung von Beginn an.