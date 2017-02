Ende Jänner fanden im BSFZ Südstadt in Maria Enzersdorf die Niederösterreichischen Hallen-Landesmeisterschaften statt. Mit dabei waren auch die beiden Markt Sankt Martiner Sebastian und Christian Giefing die an selber Stelle auch ihre Trainingseinheiten absolvieren und dabei große Fortschritte machen.

Acht Goldmedaillen für Sebastian Giefing

Der 13-jährige Sebastian zeigte schon am Freitag über 400 Meter Lagen sein Können und gewann Gold in seiner Altersklasse. Damit aber nicht genug, denn bei jedem seiner Starts an den folgenden beiden Tagen verbesserte „Sebi“ seine persönlichen Bestzeiten und war schlussendlich mit seinen acht Goldmedaillen einer der erfolgreichsten Teilnehmer.

Fünf Goldmedaillen für den „kleinen“ Bruder

Sein jüngerer Bruder Christian (8 Jahre) wollte dem nicht nachstehen. Er gewann nicht nur die 200 Meter Freistil mit großem Vorsprung, sondern auch jeden seiner weiteren Wettkämpfe. Dies bedeutete in der Endabrechnung fünf Goldmedaillen und in der Folge auch den Gesamtsieg in seiner Altersklasse.