Das Mittelburgenland war bei den Österreichischen Hallenmeisterschaften der Nachwuchsklassen ganz stark. Sebastian Giefing aus Markt Sankt Martin gewann drei Bewerbe und holte zudem über weitere drei Strecken Silber. Hannes Oberhauser erschwamm einmal Silber und zweimal Bronze.

Giefing räumte drei Medaillen pro Tag ab

Zum Start der Medaillenjagd in der Altersklasse 2004 musste sich Sebastian Giefing über 400 Meter Freistil noch dem Wiener Filip Djuric knapp geschlagen geben, doch schon in seinem zweiten Bewerb, dem 100 Meter Schmetterling, durfte sich das Talent der SU Mödling über Gold freuen, ehe später noch eine Silberne dazukam. In derselben Tonart ging es am Sonntag weiter. Giefing holte zweimal Gold und einmal Silber und kehrte hochdekoriert wieder nach Hause.

Stark präsentierte sich auch Hannes Oberhauser, der für den Union Schwimm Club Eisenstadt startet, in den Rennen des Jahrgangs 2005. Der Oberrabnitzer konnte seine persönlichen Bestzeiten bei jedem seiner Antritte verbessern und schloss die Titelkämpfe mit einem zweiten, zwei dritten, einem fünften und zwei sechsten Plätzen ab.

Und weil Schwimmen anscheinend in der Familie liegt, räumte Oberhausers Schwester Jessica bei den Landesmeisterschaften in Neusiedl kräftig ab. In der Kategorie Junioren 1 holte „Jessy“ mit fünf Siegen und zwei zweiten Plätzen den Titel.