Schöner Erfolg für die Deutschkreutzerin Laura Dorner bei den FIS-Rennen im kärntnerischen Innerkrems. Die 17-jährige, die für den SK Eisenstadt an den Start geht, machte in den beiden Abfahrten eine gute Figur.

Auf Rang vier folgte ein Podestplatz

Für die Deutschkreutzerin war es das erste Rennen nach einer längeren Pause. Denn im vergangenen Jahr plagte sie eine hartnäckige Rückenverletzung, die auch auf das Wachstum zurückzuführen war. Bereits beim ersten Rennen zeigte die Mittelburgenländerin auf ihrem 2,13-Meter langen Abfahrtsski mit Platz vier, dass ihre Form stimmt. Im zweiten Rennen konnte sich Laura Dorner dann sogar noch steigern und schwang mit der zweitbesten Zeit ab.

Schöner Nebeneffekt: In beiden Rennen war die Deutschkreutzerin die beste Österreicherin. „Wir sind natürlich sehr stolz auf Laura. Es war aufgrund der langwierigen Verletzung eine lange Durststrecke für sie“, meinte Papa Ernst Dorner stolz. Direkt nach dem Rennen ging es weiter nach Italien zum Super-G in Pass San Delig. Mit Rang zehn fuhr Laura eine weitere Top-Platzierung in ihrer noch so jungen Karriere ein. Sollten die Erfolge anhalten, darf das Nachwuchstalent aus dem Flachland mit der Aufnahme in einen ÖSV-Kader spekulieren.