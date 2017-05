BVZ: Der SKK Loisdorf war sicher das Überraschungsteam in der abgelaufenen Saison. Haben Sie mit dem Vizemeistertitel gerechnet?

Herbert Kern: Nein, überhaupt nicht. Unser Ziel war es eigentlich, einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen. Wir wollten nur nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Von Sieg zu Sieg bekamen wir immer mehr Selbstvertrauen und so standen wir am Ende der Herbstsaison nur knapp hinter Meister Ritzing auf Platz zwei. Im Frühjahr war dann natürlich das Ziel, diesen Platz zu halten. Das haben wir schlussendlich auch geschafft. Es war eine tolle Saison für uns. Vielleicht können wir das im kommenden Bundesliga-Spieljahr wiederholen.

Was sagen Sie zum Überraschungsspieler ihres Klubs, Georg Supper?

Er spielte eine überragende Saison und war sicherlich ein wichtiger Baustein. Am Ende hatte er einen kleinen Durchhänger. Aber das hat die Mannschaft dann wieder ausgeglichen.

Wie lauten die Ziele für die kommende Punktejagd?

Nach so einer Saison wollen wir in der kommenden wieder ganz vorne mitspielen. Der Meistertitel ist aber nicht das erklärte Ziel. Ich hoffe, der SKK Steinberg schafft am Wochenende den Aufstieg in die Bundesliga Ost. Dann haben wir ein tolles Derby, das wir natürlich auch gewinnen wollen.

Wird es in der Mannschaft Veränderungen geben?

Leider verlässt uns Rene Lassakovits zum Ligakonkurrenten aus Schlaining. Somit müssen auch wir am Transfermarkt tätig werden. Wir wollen einen starken österreichischen Spieler verpflichten, die Such gestaltet sich jedoch derzeit noch schwierig. Das Transferfenster ist noch bis zum Saisonstart geöffnet. Es bleibt daher noch Zeit.