Die Kegelsaison 2016/17 nahm mit den letzten österreichischen Vergleichskämpfen am Wochenende in Oberösterreich sein Ende. Auf den vier Bahnen des SK Lambach kämpften 18 Jugendliche im Alter von 19 bis 23 Jahren um den Junioren-Staatsmeistertitel.

Mit starken 636 Holz den Titel geholt

Der 20-jährige Kleinwarasdorfer Martin Janits, der heuer unter anderem auch schon bei den Weltmeisterschaften im deutschen Dettenheim für das A-Nationalteam im Einsatz war, sicherte sich den Junioren-Staatsmeistertitel mit starken 636 Kegeln.

Bei dem 120-Wurf-Bewerb hatte Janits bei den Vollen sowie auch beim Abräumen die Nase vorne und sicherte sich mehr als verdient den Sieg. Janits ging dabei als einziger Burgenländer an den Start. Da er sich nicht zum ersten Mal bei einem Großevent einen Titel schnappte, ging er für viele als Favorit ins Rennen. Zufriedenes Resümee: „Ich bin überglücklich, dass ich mir heuer den Junioren-Titel sichern konnte. Eine lange Saison geht zu Ende, aber ich freue mich jetzt schon wieder auf die neue.“

Das große Ziel trotzdem verfehlt

Obwohl der Staatsmeistertitel sehr wohl ein gewünschtes Ziel für Janits war, stand dieser heuer nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Denn sein großes Augenmerk, international – also bei den Weltmeisterschaften – eine Medaille zu ergattern, gelang dem Kleinwarasdorfer nicht. „Ich hatte mir dafür einiges vorgenommen. Leider ging sich aber kein Top-Drei-Platz aus“, so Janits enttäuscht.

Übrigens: Nach der durchwachsenen Saison seines Teams in der heimischen Superliga ist sicher, dass sich der Verein für die kommende Saison verstärken wird und wieder einen Platz unter den ersten Drei anstrebt. Neben Kleinwarasdorf spielt mit Ritzing ein weiterer burgenländischer Verein in der kommenden Saison in der Superliga.