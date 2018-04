Zwei Schützen entsandte der SSV Lackendorf zu den Österreichischen Meisterschaften mit der Luftpistole nach Hollabrunn. Und beide kehrten hochdekoriert ins Mittelburgenland zurück.

Aufholjagd endete auf Platz zwei

Maria Joos musste sich in der Klasse stehend aufgelegt Seniorinnen 1 lediglich der Oberösterreicherin Petra Grassner geschlagen geben. Trotz einer Aufholjagd in der dritten und vierten Serie blieben drei Ringe Rückstand und Rang zwei. Hinter Joos klassierten sich mit Eveline Prokop und Margit Krispel zwei Schützinnen des PSV Eisenstadt. Gut so, denn genau mit diesem beiden Damen bildete die Lackendorferin ein Trio im Teambewerb, was in der Endabrechnung Gold vor Oberösterreich einbrachte.

Im Spitzenfeld reihte sich auch Alfred Kalkbrenner als Fünfter ein. Am Ende fehlten auf Bronze nur fünf Ringe, welche der Lackendorfer in der schwächeren zweiten Serie „aufriss“.

Aber auch Kalkbrenner durfte sich über den Sieg im Team freuen. Gemeinsam mit Manfred Müllner (Steinbrunn) und Herbert Wagner (Eisenstadt) verwies er Kärnten auf Platz zwei.