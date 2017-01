Der Bezirk Oberpullendorf wird in der kommenden Saison auf Landesebene nur noch durch den TC Sport-Hotel-Kurz vertreten sein. Denn der UTC Neckenmarkt zog seine Teilnahme an der Landesliga B Süd zurück.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, mussten aber schweren Herzens den Gang zurück in die 1. Klasse OP antreten“, schildert Mannschaftsführer Thomas Tritremmel seine Gefühlslage.

Sein Team tritt nach drei erfolgreichen Jahren in der zweithöchsten Spielklasse (Anm.: zwei dritte und ein vierter Platz) künftig also wieder auf Bezirksebene an. Grund dafür waren einerseits die Abgänge der beiden Niederösterreicher Georg Halmer und Peter Rössel („Sie haben uns informiert, sich verändern zu wollen“) und andererseits der Umstand, dass auch die einheimischen Akteure nicht immer uneingeschränkt zur Verfügung gestanden wären.

"Lange mit uns gerungen"

„Wir haben trotzdem lange mit uns gerungen, hatten auch einen Plan, zumindest einen zu ersetzen und weiterzuspielen. Schlussendlich ist es aber die vernünftigste Entscheidung geworden“, gesteht Tritremmel, der darauf abzielt, dass man den Kader immer wieder mit Spielern aus dem zweiten Team auffüllen hätte müssen und dadurch auch dort keine Kontinuität mehr hätte. Leid tut es dem Teamkapitän auch für die Konkurrenz: „Hätten wir das früher gewusst, hätte ein Konkurrent im Abstiegskampf des Vorjahres in der Liga bleiben können. Das tut mir schon ein wenig weh.“

Sei’s drum. Nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Zukünftig wird in Neckenmarkt trotz des Rückzugs weiterhin mit drei Mannschaften gespielt. Denn ein Team 60+ wurde neu angemeldet.

Und auch die sportlichen Ziele der „Einser“ bleiben ehrgeizig gesteckt. „Wir wollen vorne mitspielen und auch jüngere Spieler integrieren. Dafür nehmen wir auch Niederlagen in Kauf“, so Tritremmel, der den vielen Derbys der Klasse auch einiges abgewinnen kann.