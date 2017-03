Zumindest bis ins Semifinale wollte es Tobias Pürrer bei den Österreichischen Meisterschaften in Wolfsberg schaffen. Doch für den als Nummer eins gesetzten Kaisersdorfer kam das Aus schon eine Runde früher.

Nachdem Pürrer in den ersten beiden Runden den Qualifikanten Yanick Schneider (KTV) und Yannick Pfleiderer (TTV) jeweils in zwei Sätzen besiegen konnte, traf er in der Runde der letzten Acht auf Simon Traxler. Der Oberösterreicher, der auch schon im Vorjahr bei den U16-“Heimtitelkämpfen“ in Oberpullendorf zum Spielverderber wurde, tat es auch nun wieder. Er beendete die Titelträume des Mittelburgenländers mit einem 6:3 und 6:4-Sieg.

Bei den U14-Meisterschaften in Güssing war mit Sara Hutter ebenfalls ein Talent des TC Sport-Hotel-Kurz am Start. Die Oberpullendorferin musste sich allerdings schon in Runde eins der starken Kärntnerin Laura Pasterk geschlagen geben.

Bei den U16-Jährigen in Oberpullendorf schaffte es Marco Koppensteiner in Runde zwei. Dort unterlag der Kurz-Schützling Turniersieger Niklas Waldner (TTV) klar mit 4:6 und 1:6. Den Sieg bei den Mädchen holte mit Nina Geissler auch eine Tirolerin.