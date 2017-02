Lena Palatin gehört zu den besten Tischtennisspielerinnen in ihrer Altersklasse österreichweit und zeigte schon bei einigen Turnieren ihr Talent. Von 13. bis 17. Februar kam ein weiteres Highlight in ihrer noch jungen Karriere hinzu. Sie wurde als einzige Burgenländerin für das Trainingslager der österreichischen U18-Nationalmannschaft in Linz eingeladen.

„Es war für mich schon eine tolle Erfahrung, dabei sein zu dürfen. Das ist meine zweite Nominierung und macht mich schon stolz“, resümierte eine sehr zufriedene Lena Palatin.

„Wir hatten sehr gute Trainingspartner und man lernt sehr viel“Lena Palatin

Täglich absolvierten die Teilnehmer zwei Trainingseinheiten zu jeweils zwei Stunden und konnten sich in gewissen Bereichen weiterentwickeln. „Wir hatten sehr gute Trainingspartner und man lernt sehr viel“, zog Palatin eine positive Bilanz. Diese tollen Erfahrungen möchte die Oberpullendorferin in die Frühjahrssaison mitnehmen.

„Ich hatte ein kleines Tief und möchte wieder den Sprung in die Top-Ten Österreichs schaffen“, freut sich die 16-Jährige auf die Rückrunde. TTC-Obmann Raimund Mihalkovits lobt seinen Schützling: „Wir sind sehr stolz auf Lena. Das ist für sie und uns eine Auszeichnung.“ Im April findet der nächste Lehrgang statt. Auch dafür wurde Palatin eingeladen.