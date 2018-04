Nach der 3:6-Pleite beim direkten Konkurrenten fand man sich im Lager der Oberpullendorfer bereits damit ab, den Ligaerhalt über die Relegation fixieren zu müssen. Doch am vergangenen Wochenende zog man selbst den Kopf aus der Abstiegsschlinge.

Und das gegen den Tabellendritten aus Wels, der mit 6:3 in die Schranken gewiesen wurde. „Wir hatten natürlich das Glück, dass Wels mit Klaus Angleitner, aufgrund muskulärer Probleme im Oberarm, ein Topspieler fehlte. Aber die Jungs haben diese Chance perfekt genutzt“, ist Obmann Raimund Mihalkovits stolz auf sein Team aus Eigenbauspielern.

Startschuss gab eine Niederlage

Den Startschuss zum fulminanten 6:3-Erfolg gab ausgerechnet eine Niederlage. Gernot Beck führte gegen Christian Friedrich, immerhin die Nummer sechs der Einzelrangliste, bereits mit 2:0 in Sätzen, ehe es noch zum 2:3 kam, doch schon da erkannte sein Team, was an diesem Samstagnachmittag möglich wäre. In den folgenden Partien holte Philipp Patzelt, Florian Schmidt und Gernot Beck jeweils zwei Punkte, was mit dem Ligaerhalt belohnt wurde.

Da schmerzte auch die 1:6-Niederlage gegen den Zweiten aus Kuchl am Sonntag wenig. „Auch da hatten wir Chancen, das Ergebnis schaut schlimmer aus, als das Spiel war“, meinte Mihalkovits, der für die kommende Saison auch Verbesserungspotenzial bei seinen Akteuren ortete. „Vom Spielniveau sind wir bereits ganz gut. In den Entscheidungssätzen fehlt ein Quäntchen. Teilweise mental und teils mangels Routine.“

Zukunftsmusik: Denn vorerst zählt lediglich, dass man das Finalturnier am 12. Mai in Wels, dank des Erfolgs über das Veranstalterteam, entspannt in Angriff nehmen kann.