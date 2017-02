Sehr erfolgreich verlief der zweiten Spieltag der Nachwuchsliga für Oberpullendorfs Talente. Diese Liga wird in drei Gruppen geteilt und je nach Stärke der jeweiligen SpielerInnen eingeteilt. In Gruppe 1 konnte Lena Palatin fünf ihrer sechs Spiele gewinnen, womit sie sich Rang zwei sicherte. Ihr folgten ihre beiden Vereinskollegen Tobias Weninger und Christoph Pfneiszl. Der Tagessieg ging ungeschlagen an den Oberwarter Lokalmatadoren Michael Seper.

In Gruppe zwei fuhren die beiden Oberpulledorfer Julian Kerschbaum und Dominik Schmall sieben von acht möglichen Siegen ein. Kerschbaum sicherte sich aufgrund des besseren Satzverhältnisses die Tabellenführung.

In Gruppe drei standen ebenfalls zwei Oberpullendorfer ganz oben in der Tabelle. Fabian Wolf führt vor Lukas Köppel an. „Die Nachwuchsliga ist optimal, da sich die Besten des Landes regelmäßig miteinander messen und sich so steigern können. Mich freut es, dass unsere Spieler in der jeweiligen Gruppe weit vorne liegen, da wir im Nachwuchsbereich einen großen Aufwand betreiben. Lena Palatin und Michael Seper werden sich wohl den Sieg in der stärksten Gruppe ausmachen“, prognostiziert Obmann Raimund Mihalkovits.