Aufgrund seiner Knieverletzung stand Oberpullendorf-Mittelfeldspieler David Lämmermeyer, sonst Fixstarter, diesmal zwar im Kader für das Spiel gegen Lockenhaus, er musste allerdings vorerst auf der Bank Platz nehmen.

2:4 könnte ein 0:3 am grünen Tisch werden

In Minute 65 wurde Lämmermeyer dann auch eingetauscht, musste nach Reklamationen der Lockenhaus-Bank aber wieder vom Feld genommen und durch Dominik Ulberth ersetzt werden, da er nicht am Spielbericht angeführt war. Schiedsrichter Stefan Molnar zu dem Vorfall: „Meinem Assistenten war nicht aufgefallen, dass die Nummer acht nicht im Spielbericht stand, deswegen ließ er Lämmermeyer aufs Feld, das hätte nicht passieren dürfen.“

Wäre alles noch nicht so schlimm gewesen, wäre das Spiel nicht mit Lämmermeyer auf dem Feld fortgesetzt worden. Da das Missgeschick aber erst gut eine Minute später auffiel und das Spiel schon fortgesetzt wurde, war ein Bericht des Schiedsrichters unausweichlich. Obwohl von Lockenhauser Seite keine Anstalten eines Einspruchs gemacht wurden, musste Molnar so vorgehen: „Da habe ich keinen Spielraum, ich musste so handeln“, so der erfahrene Referee.

Sein Bericht landete bereits beim BFV, wo dieser wohl morgen, Donnerstag, vor dem STRUMA (Straf- und Meldeausschuss) behandelt wird. „Da Lockenhaus ohnehin gewann, ist der Schaden nicht so groß. Das Ergebnis wird wohl von 2:4 in ein 0:3 verwandelt und zusätzlich gibt es eine Ermahnung oder eine Geldstrafe für Oberpullendorf“, so die Auskunft von BFV-Sekretär Heinz Lautischer. „Uns ist ein dummer Fehler passiert, wir werden in Zukunft besser aufpassen,“ so SCO-Trainer Rene Schock.