Nach dem Rücktritt von Trainer Günther Rosenkranz ging die Trainersuche beim abstiegsgefährdeten 1. Klasse-Klub Loipersdorf-Kitzladen los. Mit Ex-Jabing Coach Bernhard Müller wurde auch gleich ein neuer „Chef“ gefunden. „Es ist allgemein eine schwierige Situation“, erklärte der Neo-Coach.

Bis zum ersten Spiel gegen seinen Ex-Verein Jabing konnte er nur ein Training abhalten. Momentan hätten die Loipersdorfer viele Verletzte und das Erfolgserlebnis fehle, doch „Potenzial“ sei da, gab sich Müller kämpferisch. Einen ersten, zumindest kleinen, positiven Schritt gab es beim 1:3 am Wochenende dennoch: „Die Mannschaft gab nie auf und versuchte alles. Das war sicher positiv.“

In Richtung Absteiger will man nicht denken

In Richtung Burgenlandliga-Absteiger und die damit verknüpfte Anzahl an Absteigern in der 1. Klasse Süd will Müller (noch) nicht denken. „Wenn du dich auf andere verlässt, dann bist du verlassen“, fasste er zusammen. Man müsse auf die Teams hinter sich schauen. Vor allem das direkte Duell gegen Sankt Michael hob der Spielleiter hervor. „Da müssen wir vorher Punkte holen, aber das Match wird sicher auch entscheiden“, stellte Müller fest.

Am kommenden Sonntag findet am Sportplatz des ASV Gemeinde Tobaj das nächste Match für Loipersdorf-Kitzladen statt. Ein Sieg ist da fast schon Pflicht.