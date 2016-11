Leicht hatte es der SC Grafenschachen in dieser Hinrunde nicht. So waren die Erwartungen im Sommer groß, als Ex-Stegersbach-Trainer Christian Graf übernahm, aber schnell eine Negativ-Spirale Einzug hielt, die nur schwerlich gestoppt werden konnte.

So hatte man bis zur elften Runde nur neun Punkte auf dem Konto und es sah aus, als würde man den Anschluss verlieren. Dann trennte man sich von Graf und Herbert Oberrisser, der schon einmal mit dem SCG in die 2. Liga aufstieg, übernahm und rettete, was noch zu retten war.

Dabei war das Engagement eigentlich nur bis zur Winterpause gedacht, aber nun kam die Bestätigung: Oberrisser bleibt zumindest bis Juni 2017. Der neue alte Chefcoach dazu: „Wir müssen schauen, dass wir die Klasse halten. Das wird schwierig, aber es wäre eine Katastrophe in der 2. Klasse kicken zu müssen, da jeder bestrebt ist, so hoch wie möglich zu kicken.“

Wer den Weg nach unten am Ende antreten wird müssen, ist natürlich noch unklar, aber bei der Grafenschachener Vereinsführung herrschte Freude, wie auch Sektionsleiter Gerald Ringhofer erklärte: „Herbert ist eine Bereicherung für uns.“