Folgerichtige Absage. Noch am Sonntagvormittag präsentierte sich der Sportplatz des ASV St. Martin an der Raab schneebedeckt. Verständlicherweise wurde das Spiel gegen den ASK Jabing abgesagt. So heißt es für viele Vereine weiter warten, ehe die Rückrunde 2018 (endlich) startet.

| BVZ, David Marousek