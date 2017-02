Es lief beinahe perfekt: Der SC Loipersdorf zeigte sich nach dem Wiederaufstieg in die 1. Klasse von seiner besten Seite. Erst gegen Ende verlor man ein wenig den Faden, schloss aber mit starken 26 Punkten und auf Platz fünf liegend ab.

Wie auch die meisten anderen Vereine, schlug die Elf von Trainer Antal Topor über den Winter am Transfermarkt zu. Dabei gehe es aber vorrangig um den Klassenerhalt, wie Obmann Arno Prenner erklärte: „Die Vorbereitung ist bis dato durchwachsen. Unsere Neuverpflichtungen sollen uns helfen, die Klasse halten zu können. Von Anfang an war das das Ziel, welches wir anstreben. Die Neuen haben sich bis jetzt sehr gut integriert in die Mannschaft und ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, wie es momentan im Verein läuft.“ Überraschende Töne, vor allem in Bezug auf den Klassenerhalt. Das führte Prenner, der im Winter Top-Kicker wie Ivan Grgic (Ex-Oberwart und zuletzt in Kroatien) und Markus Ried (Lafnitz) für sich gewann, weiter aus: „Man braucht nur die ersten Spiele zu verlieren und es fließt schon Unruhe in die Mannschaft hinein. Es steigen vier Mannschaften ab und wir sind nur acht Punkte vor einem Abstiegsplatz.“

Dabei bewies man zuletzt ansteigende Form, denn gegen einen ungarischen Landesligisten schaffte man einen Testspielsieg und nun fiebert man dem Start entgegen. Apropos Start: Da trifft man gleich auf den Nachbarn aus Riedlingsdorf. Das könnte richtungsweisend werden, vor allem für Riedlingsdorf, die aufgrund der Tabellensituation, unter Zugzwang stehen.