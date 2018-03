Nur ein Spiel fand am Wochenende in der 1. Klasse statt, aber dieses hatte es in sich. Im Vorfeld wurde natürlich viel über den Platz geredet, aber für beide Teams war dieser absolut in Ordnung. Kukmirns Norbert Krautsack dazu: „Da gab es keine Probleme.“ Auch für Loipersdorf-Kitzladen-Sektionsleiter Roland Szander war der Spielrasen „okay“.

Zu Beginn schlug es gleich zweimal im Gehäuse der Kukmirner ein. Neuzugang Maric bewies seine Torjägerqualität und brachte die Gäste komfortabel in Front. „Er zeigte schon in der Vorbereitung auf“, freute sich Szander. Einziger Wermutstropfen für die Gäste: Dominik Bruckner musste mit einer Knöchelverletzung raus. Doch die Kukmirner waren keineswegs chancenlos, wobei man aber gute Chancen ausließ.

Nach Seitenwechsel brachte Michael Svetits die Omischl-Truppe wieder heran, doch nach einem folgenschweren Fehler in der Defensive, stellte Markus Ried den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Als Stipe Maric sein drittes Tor erzielte, war mit dem 1:4 der Deckel scheinbar drauf. Doch Kukmirn kam über die gesamte Spielzeit zu Großchancen, insgesamt fünf Mal wurde das Aluminium getroffen! „Wir haben so viele Chancen vergeben“, ärgerte sich Krautsack.

Nach einem Dreifachtausch von Kukmirn-Coach Omischl kam noch einmal Feuer in die Partie. Zuerst war es erneut Michael Svetits, der für die Hausherren traf. Laut Szander klares Abseits: „Das gaben danach sogar die Kukmirner zu.“ Es folgte eine kuriose Situation: Kukmirn im Vorwärtsgang, aber ein SVK-Kicker wurde in Nähe des Strafraums gefoult, danach war der Ball im Tor. Der Pfiff war jedoch bereits erfolgt und somit zählte das Tor nicht. Zur Verwunderung der Kukmirner gab es dann plötzlich Freistoß, statt einem Elfmeter. Erst nach Rücksprache mit dem Linienrichter wurde der Strafstoß gegeben. Szander: „Das Foul war außerhalb, ich habe ein Foto gesehen.“ Simic trat an und verwandelte zum 3:4. Als eine Minute später Visic das 4:4 erzielte, kannte die Freude keine Grenzen mehr.