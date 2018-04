In der Doppelrunde könnte jetzt alles ganz schnell gehen, denn der beinharte Abstiegskampf in der 1. Klasse spitzt sich zu. Während Schlusslicht Oberschützen den Ligaverbleib bereits abgehakt hat, träumt Welgersdorf-Pressesprecher Dietmar Kaiser noch von der „Mini-Chance“ seines Klubs. Umso mehr trauert er der späten Niederlage in Unterschützen hinterher. Jetzt wartet mit Loipersdorf-Kitzladen ein direkter Konkurrent. Bei den Loipersdorfern fehlt laut Sektionsleiter Roland Szander „das Selbstvertrauen“. Anschließend müssen die Welgersdorfer am 1. Mai auch noch nach Jabing reisen.

Auch der Drittletzte aus St. Michael hat kein leichtes Los erwischt. Zuerst geht es zum ASV Pizzeria Palermo St. Martin, am zweiten Spieltag wartet Übermacht Rotenturm. Die bittere 1:6-Pleite gegen Buchschachen gilt es da möglichst schnell aus den Köpfen zu bekommen. Loipersdorf-Kitzladen hat neben den Duellen mit Welgersdorf und St. Martin an der Raab noch ein weiteres Problem. Im Falle von zwei Absteigern aus der BVZ Burgenlandliga, steigen insgesamt vier Teams in die 2. Klasse Süd ab. Somit könnte der 12. Platz längst nicht so eine Sicherheit bringen, wie erhofft. Eine wichtige Rolle wird der nicht fitte Mario Loncar spielen - mit elf Treffern bester Torschütze der Rosenkranz-Truppe. „Uns ist lieber, er ist die letzten Spiele topfit, als alle Spiele dabei und dann vielleicht nach 60 Minuten ohne Kraft“, analysierte Sektionsleiter Roland Szander die Hoffnungen in den Offensivgeist.

Prekär könnte die Lage auch noch für die Mannschaft aus Buchschachen werden. Die Herbst-Truppe hat bereits 21 Spiele absolviert und ist in der vorletzten Runde noch spielfrei. Eine Situation, die keiner bei vier möglichen Absteigern sehen möchte.