Zuletzt kehrte etwas Ruhe rund um das Geschehen in der 2. Klasse Süd A ein. Weihnachten naht und keinen prall gefüllten Wunschzettel gibt es beim Tabellendritten aus Riedlinsdorf. Zumindest hat diesen Spielertrainer Anton Dorner nicht im Talon, der mit der BVZ über die abgelaufene Hinrunde sprach.

„Der Höhepunkt des Herbstes war sicher unser 4:2-Sieg über Zuberbach und der so wichtige Erfolg im letzten Spiel der Hinrunde in Markt Neuhodis“, so Trainer Dorner, der aber auch kritisch anmerkt: „Mir fallen dann auch gleich die Tiefpunkte ein. Vor allem die Niederlagen gegen Wolfau und Redlschlag schmerzten. Gegen Herbstmeister Kemeten kann man verlieren, aber der Auftritt in Wolfau war unseren Ansprüchen nicht würdig.“

Gerne würde man im Frühjahr in die 1. Klasse zurückkehren, auch wenn das angesichts der Konkurrenz kein leichtes Unterfangen wird. Und dennoch will man über den Winter unverändert bleiben, wie der „Chef“ verrät: „Der Kader bleibt, wie er ist.“

Harsanyi soll weiter für den ASK kicken

Kein Thema ist derweil ein Abgang von Ex-Kohfidischer Barna Harsanyi. Dorner dazu: „Das habe ich jetzt schon öfter gehört, kann aber sagen, dass er fix bei uns bleibt. Ich hoffe, damit verstummen etwaige Gerüchte.“

Einen neuen Legionär hinzu zu holen, um sich breiter aufzustellen, sei derzeit kein Thema. Viel mehr lobt der Klassekicker drei junge Männer aus dem eigenen Stall: „Florian Huber, Daniel Szendi und Daniel Hornung gehört die Zukunft und sie entwickeln sich ausgezeichnet.“

Mängel sollen jetzt ausgemerzt werden

Generell steht ein harter Winter an. „Ich setze auf intensives Konditionstraining. Das liest sich vielleicht etwas hart, aber die Kicker werden es mir danken, sofern die Resultate im Frühjahr dann passen. Unser Ziel ist es, den Titel zu holen. Der Verein, die Fans, die Gemeinde, aber auch ich, haben hohe Ansprüche. Die werden wir erfüllen“, sagt Anton Dorner abschließend.