Einfach bleibt die Lage in der Liga nicht. So würde am Wochenende der Auftakt des Jahres 2018 auf dem Programm stehen, aber ob dieser ohne Absage über die Bühne gehen wird, blieb zumindest zu Wochenbeginn sehr fraglich. So stand die Begegnung zwischen Bernstein, die noch am Sonntag von knapp 30 Zentimeter Schnee auf der Wiese berichteten, und dem SV Wolfau unter keinem guten Stern.

Auch in Redlschlag, die noch etwas höher gelegen sind, wäre zum Wochenende hin nichts gegangen. Gut, dass man beim Nachbarn aus Mariasdorf starten darf. Offen blieb die Lage beim SV Hochart, die zwar zu Wochenbeginn endlich schneefrei waren, aber doch auf sehr gutes Wetter hofften, um den Auftakt gegen Schachendorf ohne Probleme über die Bühne zu bringen. Es heißt: abwarten!