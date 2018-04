Das Negative gleich vorweg: Die Spiele in Kemeten und in Redlschlag konnten aufgrund der erneuten Niederschläge nicht durchgeführt werden. Diese werden alsbald nachgeholt und nun schon zurück zum Positiven, denn die restliche Klasse lieferte vor allem am Samstag eine immens torreiche Runde ab, die für einigen Gesprächsstoff sorgte.

Vor allem die Nachzügler überraschten dabei, denn so gewann etwa der UFC Siget gegen Wolfau sein drittes Spiel der laufenden Meisterschaft. Dabei hätte man fast noch eine 3:0-Führung aus der Hand gegeben, aber es blieb beim Erfolg für die Elf von Gerhard Wolfger. Auch der SC Mariasdorf durfte wieder jubeln, denn gegen Schachendorf gab es einen 1:0-Sieg, der dem Traditionsverein richtig gut tat.

Kurzfristig reichte man gar die Rote Laterne Richtung Hochart weiter, die aber mit dem klaren 3:0-Erfolg über Schachendorf gleich wieder zurückschlugen. Erwartungsgemäß schlugen sich derweil Zuberbach und Markt Neuhodis, die mit Kroisegg, respektive Deutsch Schützen schwer zu kämpfen hatten, aber doch die drei Punkte einfuhren. So darf man weiter vom großen Ganzen träumen.