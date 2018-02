Nach einer für die Ansprüche des SC Mariasdorf nicht gut verlaufenden Hinrunde, die im letzten Tabellenplatz mündete, will der Traditionsverein nun mit allen Mitteln wieder nach oben. „Wir wollen vom letzten Platz wegkommen und am Saisonende im Mittelfeld landen“, erklärte Sektionsleiter-Stellvertreter Andi Schuh, der zudem auch als Pressesprecher werkt. Aber das sei nur eine der Vorgaben, wie der Verantwortliche erklärte: „Wir wollen das Frühjahr nützen, um unsere Neuzugänge im Kader zu integrieren“.

Dazu zählen Christopher Tuba (Großpetersdorf), Laszlo Gyürü (Schachendorf) oder auch Szilard Agoston, der über Sieggraben den Weg nach Mariasdorf fand und seine Karriere in Deutsch Schützen startete. Dabei ist es doch eine Kursänderung, denn mit Balasz Vajda, Gyürü und eben Agoston hat man nun drei Legionäre im Kader, wobei der SCM in den letzten Spielzeiten immer dafür bekannt war, mit nur maximal zwei Legionären zu agieren, die aber auch eine gewisse Extraklasse darstellen. Nun also eine Trendwende, die zumindest die Rote Laterne abwenden soll.

Trainiert wird in Mariasdorf seit Jänner, wobei man zuvor schon beim Hallenturnier des SV Neuberg mitwirkte. Derzeit laufe „alles rund“, so Schuh, der den Rückrundenstart kaum erwarten konnte.